„Du bist der Größte!“: Schauspiel-Legende Terence Hill ist Mega-Fan eines BVB-Stars

Schauspieler Terence Hill hat an der Seite von Bud Spencer Weltruhm erlangt. Was viele nicht wissen: Das Herz des Italieners schlägt für den BVB. Per Video sendet der 82-Jährige nun Glückwünsche in den Ruhrpott – und bedankt sich bei BVB-Stürmer Erling Haaland.

„Du bist wirklich der Größte und vielen Dank für die Tore, die du schon geschossen hast. Die zwei wundervollen Tore gegen Leipzig habe ich auch gesehen. Ich wünsche euch allen das Beste“, sagte Hill in einem Video auf Facebook, in dem er teilweise auch Deutsch spicht.

BVB: Haaland beschenkt Schauspiel-Legende Terence Hill

Hill ist auf dem Video auf einem Motorrad zu sehen und trägt ein signiertes BVB-Trikot des norwegischen Stürmers. Auf der Rückseite ist „Für Terence“ geschrieben.

Borussia Dortmund hat das wichtigste Saisonziel erreicht und sich mit einem 3:1-Sieg gegen Mainz für die Champions League qualifiziert. Der BVB feierte zudem den DFB-Pokalsieg und ergatterte nach langer Zeit mal wieder einen Titel. (dpa/pia)