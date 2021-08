„Don’t Look Back in Anger“: Guardiola wird zum Party-Pep! Mit Zigarre und Oasis

Manchester City hat sich am vergangenen Dienstag den dritten Meistertitel in vier Jahren gesichert. Jetzt geht ein heiteres Video der City-Meisterfeier viral. Zu sehen ist Pep Guardiola in ausgelassener Partylaune.

Der 50-Jährige feiert mit Team und Betreuern den Erfolg der Saison. Ausgelassen trällert der Trainer das Lied „Don’t Look Back in Angerr“ von Osais und hält dabei eine Zigarre in der Hand.

Pep Guardiola hält stolz die Trophäe der Premier League. Auf der Meisterfeier herrschte ausgelassene Stimmung. imago images/PA Images Foto:

Guardiola steht mit Manchester City ganz oben an der Tabellenspitze mit insgesamt 83 Punkten. Um Verfolger muss sich das Team keine Sorgen mehr machen. Bei noch zwei ausstehenden Spielen liegt der Tabellenzweite Manchester United ganze 13 Punkte zurück.

Premier League: Pep Guardiola feiert die ManCity-Meisterschaft

Die „Sky Blues“ treffen am Dienstagabend auf Brighton, bevor es im letzten Spiel der Premier-League-Saison gegen den FC Everton geht.

Das könnte Sie auch interessieren: Schauspiel-Legende Terence Hill ist Mega-Fan eines BVB-Stars

Am 29. Mai hat City dann noch die Chance, gegen den FC Chelsea seinen ersten Champions-League-Titel zu gewinnen. Nach diesem Vorgeschmack der Meisterfeier kann man sich vielleicht schon auf ein weiteres Video freuen, sollte Guardiola die Elf von Thomas Tuchel schlagen.