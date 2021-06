„Das war nicht genug…“: Lewandowski und Sanches schießen gegen Ex-Trainer Kovac

München –

Die Fans des FC Bayern haben ihren Ex-Trainer Niko Kovac nicht in bester Erinnerung. Der 48-Jährige musste im November gehen, ist seitdem ohne Job.

Renatoo Sanches war sich mit Paris Saint-Germain einig

Doch nicht nur die Fans, auch seine ehemaligen Spieler lassen kein gutes Wort an dem Deutsch-Kroaten. Vor allem Renato Sanches findet deutliche Worte, weil Kovac seinen Wechsel zu Paris Saint-Germain verhindert haben soll.

Sanches war sich anscheinend mit dem ehemaligen PSG-Sportdirektor Antero Henrique einig. „Wir haben uns super ausgetauscht. Alles war bereit. ich erinnere mich, dass ich im Restaurant saß, als mein Berater mich anrief. Er sagte mir, dass ich morgen nach Paris fliegen werde. Am nächsten Tag beim Training sagte Niko Kovac zu mir, dass ich nicht wegfahren dürfe. Also blieb ich und habe nicht gespielt. Beim nächsten Spiel ließ er mich für fünf Minuten ran. Das war nicht genug Spielzeit.“, kritisiert der jetzige Profi des OSC Lille.

Robert Lewandowski mit versteckter Kritik

Bayern-Stürmer Robert Lewandowski äußerte sich eher durch die Blume über seinen Ex-Coach. Für ihn hat der neue Trainer Hansi Flick einen großen Anteil am aktuellen Erfolg des Rekordmeisters. „Die Spieler fühlen sich sicherer, weil sie wissen, was der Trainer von ihnen will. Die Kommunikation ist viel besser“, äußerte sich Lewandowski. Kovac fiel in seiner Zeit beim FCB dagegen immer wieder mit unglücklichen Aussagen auf, bezeichnete unter anderem Thomas Müller als eine Notlösung.

Niko Kovac wechselte zur Saison 2018/19 zum deutschen Rekordmeister. In seiner ersten Saison konnte er neben dem Supercup auch den DFB- Pokal und die deutsche Meisterschaft gewinnen.

Nach einer 5:1-Niederlage gegen seinen Ex-Klub Eintracht Frankfurt am 10. Spieltag musste er in dieser Spielzeit seinen Platz räumen. Zu diesem Zeitpunkt lag der FC Bayern vier Punkte hinter dem damaligen Tabellenführer Borussia Mönchengladbach. Interimstrainer Hansi Flick führte die Bayern wieder auf den ersten Platz. (ek)