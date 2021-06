„Das ist Rot“: Nach 2:3-Pleite in Bremen: Hummels schießt gegen Schiedsrichter

Bremen –

Borussia Dortmund fliegt gegen Werder Bremen mit 2:3 aus dem DFB-Pokal, verabschiedet sich damit vom ersten Titel. Dabei sorgte eine vermeintliche Tätlichkeit von Werder-Kapitän Niklas Moisander (34) für erhitze Gemüter und Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Dortmunder Mannschaft.

Giovanni Reyna fällt im Sechzehner

Was war passiert? Wenige Minuten vor Schluss liegt der BVB mit einem Tor zurück – drückt auf den Ausgleich. Talent Giovanni Reyna (17) zieht in den Strafraum und kommt in einem Laufduell mit Moisander zu Fall. Sofort reißt er beide Hände in die Luft und fordert einen Elfmeter.

Moisander lässt sich davon provozieren, zieht am Trikot des Dortmunder und schubst ihn leicht. Reyna lässt sich theatralisch fallen, hält sich schmerzverzehrt das Gesicht – in dem er nicht getroffen wurde. Es folgt eine Rudelbildung mit vierminütiger Spielunterbrechung.

Mats Hummels fordert Rote Karte

Erst der Video-Schiedsrichter kann die Situation auflösen. Das Endergebnis: Schiedsrichter Guido Winkmann (46) zeigt eine Gelbe Karte für Reyna aufgrund einer Schwalbe. Eine Einschätzung, die nicht alle Akteure auf dem Platz teilen. „Wenn ich das sehe, ist das Rot und Elfmeter. Ich weiß nicht, wie man zu einer anderen Entscheidung kommen kann.“, moserte Mats Hummels (31) nach Schlusspfiff.

Ausgerechnet Hummels‘ Mitspieler Julian Brandt (23) widerspricht ihm in dieser Situation. „Es ist halt ein Gerangel. Ein richtiger Schlag ins Gesicht war es ja auch nicht“, äußerte sich der Dortmunder.

Florian Kohfeldt versteht die Aufregung

Werder-Trainer Florian Kohfeldt konnte den Unmut von Teilen der Gegenseite verstehen: „Wenn ich Dortmunder wäre, würde ich mich wahrscheinlich auch aufregen.“ Er verteidigte aber auch seinen Spieler. Für ihn sei es ein Halten und kein Schlagen. Dennoch müsse Moisander die Situation cleverer lösen. Der Spieler selbst zeigte sich einsichtig, er habe zu emotional reagiert.