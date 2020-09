„Alibi-Hinterherrennen”: Mario Basler mit Breitseite gegen Mats Hummels

Dass die Dortmunder Leistung im Spiel gegen den FSV Mainz 05 (0:2) alles andere als gut war, ist hinlänglich bekannt. Auch in den Reihen der Schwarz-Gelben merkte man dies noch während der Partie. So motze Mats Hummels seine Teamkollegen vor der Geisterkulisse an: „Unser Pressing ist Alibi, Männer!“ Die Retourkutsche erhält er nun von Mario Basler.

Hummels' Meckerattacke stammt nämlich aus der 37. Spielminute, in der der Ex-Nationalspieler einen Konter der Mainzer mit einem taktischen Foul unterbinden musste, für welches er die Gelbe Karte sah.

Hummels trägt Mitschuld am 0:1 der Mainzer

„Mats spricht von Mentalität oder von Alibi. Aber hast du gesehen, wie er vor dem 0:1 in den Zweikampf gegangen ist?“, fragte Basler im „Doppelpass“ von Sport1. „Guck' mal, wie er zurückläuft! Halten die ihn fest, oder was machen die da? Wenn ich über die anderen etwas sage, was war das dann? Das war auch ein Alibi-Zweikampf und Alibi-Hinterherrennen.“

Vor dem Treffer durch den Mainzer-Youngster Jonathan Burkardt (34.) hatte Hummels im Mittelfeld noch einen Zweikampf verloren und war anschließend nicht mehr schnell genug in die Rückwärtsbewegung gekommen.

Effenberg findet Hummels-Ansage richtig

Ex-Bayern-Profi Stefan Effenberg nimmt Hummels jedoch teilweise in Schutz. Als Führungsspieler habe er „schon das Recht, aufgrund seiner Persönlichkeit die Jungs mal einzunorden“. Nichtsdestotrotz blieb Basler bei seiner Interpretation der Dinge: „Es spricht nicht gerade für seine Aussage – dann muss er es auch vorleben.“