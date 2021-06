„Abscheulich!“: 80-Millionen-Profi massiv beleidigt – Arsenal schaltet Polizei ein

Man braucht schon länger keinen Allerwertesten mehr in der Hose, geschweige denn ein Rückgrat, um öffentlich seinen Unmut kundzutun. Dank der (a)sozialen Medien wird nicht nur hierzulande, sondern unter anderem auch in England gern gepöbelt, was das Zeug hält. Das Niveau erreicht dabei oft in Windeseile Kellerregionen, vor allem dann, wenn es um Fußballer geht. So wie jetzt beim FC Arsenal.

Auslöser des nächsten Beweises dafür, dass manch ein Haupt nur dafür dient, dass es nicht in den Hals regnet, war ein Aussetzer von Nicolas Pepé.

Der Ivorer, sportlich schon länger schwer enttäuschend, ließ sich im Spiel bei Leeds United (0:0) zu einem Kopfstoß gegen Ezgjan Alioski hinreißen, flog mit glatt Rot vom Acker und dürfte einer empfindlich langen Sperre entgegensehen.

Arsenal-Profi Nicolas Pepe nach Roter Karte massiv beleidig

Die Aktion brachte die Volksseele zum Überkochen, kurioserweise für beide Akteure. Sowohl Pepé, 2019 für schlanke 80 Millionen Euro aus Lille geholt, als auch der Nordmazedonier Alioski wurden auf allen möglichen Kanälen auf finsterste Weise durchbeleidigt. Und zwar so böse, dass sich der FC Arsenal schließlich zu Wort meldete.

Das könnte Sie auch interessieren:Mourinhos Insta-Schelte

„Wir verurteilen die abscheulichen Beschimpfungen, die nach unserem Spiel gegen Leeds United in den sozialen Medien gegen Nicolas Pepé und Ezgjan Alioski gerichtet wurden, aufs Schärfste“, heißt es in einer Stellungnahme.

„Das ist völlig inakzeptabel, und wir werden mit der Polizei und den Behörden zusammenarbeiten, um alles zu tun, was wir können, um die Schuldigen ausfindig zu machen und strafrechtlich zu verfolgen.“ (skr)