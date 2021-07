120 Minuten brachten keine Entscheidung, am Punkt hatten die Italiener die besseren Nerven als ihre spanischen Kontrahenten. Mit einem 5:3 (1:1) nach Elfmeterschießen zogen die Azzurri ins EM-Endspiel ein und treffen am Sonntag im Wembley-Stadion auf den Sieger der Partie England – Dänemark am Mittwoch. Im folgenden der MOPO-Bericht, der aufgrund der Spieldauer nicht mehr in der Druckausgabe veröffentlicht werden konnte.