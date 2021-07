Fotos gelöscht: St. Pauli entschuldigt sich für Missachtung der Corona-Regeln

Das Heimspiel des FC St. Pauli gegen Jahn Regensburg (1:1) war für Klub-Urgestein Jan-Philipp Kalla die letzte Partie am Millerntor nach 13 Jahren. Nach dem Schlusspfiff wurde der 33-Jährige emotional von seinen Mitspielern verabschiedet – abgeklatscht, umarmt, gefeiert. Nun hat sich der Kiezklub für die Missachtung der gültigen Abstandsregeln offiziell entschuldigt.

„Im Eifer der Emotionen rund um Schneckes Abschied wurden nach dem Spiel die allgemein gültigen Abstandsregeln nicht eingehalten“, schrieb St. Pauli nun drei Tage nach dem Heimspiel bei Twitter. „Dies ist aber wichtig, weil Corona noch nicht vorbei ist. Deshalb haben wir einige Inhalte gelöscht.“

FC St. Pauli missachtet Corona-Regeln bei Abschied von Kalla

Dazu zählen unter anderem Fotos und Videos, wie Kalla nach Schlusspfiff von seinen Mitspielern abgeklatscht und herzlich umarmt wird, ohne dass die Spieler dabei einen Mund-Nasen-Schutz tragen oder den allgemein vorgeschriebenen Sicherheitsabstand zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Coronavirus einhalten.

Nachträglich entschuldigte sich St. Pauli nun dafür und löschte die Inhalte in den sozialen Netzwerken. „Haltet Abstand. Passt auf Euch auf!“, appelliert der Kiezklub an seine Fans. Die Nichteinhaltung der Abstandsregeln sei wegen der aufkommenden Emotionen in diesem Moment geschehen. Ob die Szenen möglicherweise Konsequenzen haben, ist noch offen.

Coronavirus: St. Pauli löscht Inhalte von Kalla-Abschied

Aktuell gibt es in Hamburg noch immer neue Fälle des Coronavirus. Am Mittwoch hat es sieben weitere Neuinfektionen mit Covid-19 gegeben, aktuell haben sich damit 5171 Menschen in Hamburg seit Beginn der Pandemie mit dem Virus infiziert. Insgesamt gab es in der Hansestadt 259 Todesfälle.

Kalla absolvierte am vergangenen Sonntag sein 173. Pflichtspiel für die St. Pauli-Profis. Immer wieder gibt es lose Spekulationen, der 33-Jährige könnte im Hamburger Amateurfußball aktiv werden. Seine konkrete Zukunft ist aber nach wie vor ungeklärt.