Brutal wild. Torsten Mattuschka benötigt nur zwei Worte, wenn man ihn fragt, was es für ein Spiel sein wird, dieses 111. Hamburger Stadtduell. „Jeder soll den geilen Scheiß genießen.“ Einen Favoriten gebe es nicht, sagt der Sky-Experte. Einige Vorahnungen hat er trotzdem – denn er kennt die Mannschaftsteile jeweils in- und auswendig. In der MOPO macht „Tusche“ den großen Derby-Check.