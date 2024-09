Zwei Ex-Freiburger kämpfen um ihren Platz in St. Paulis Startelf

Er wird vermutlich wieder hergestellt sein, pünktlich zur Rückkehr zu seinem Heimatverein. Die Partie gegen RB Leipzig hatte Robert Wagner bekanntlich wegen einer Mandelentzündung verpasst – und genau da liegt für die Leihgabe des SC Freiburg vor St. Paulis Partie im Breisgau auch der Hase im Pfeffer.

Denn der zuvor gesetzte Mittelfeldspieler, der sowohl im DFB-Pokal in Halle als auch bei den ersten drei Punktspielen gegen Heidenheim, in Berlin und Augsburg in der Startelf gestanden hatte, wird mitnichten selbstverständlich in die Anfangsformation zurückkehren. Das hat zum einen damit zu tun, dass die von Coach Alexander Blessin vorgenommene Systemmodifikation einen Platz weniger im zentralen Mittelfeld aufweist. Und zum anderen mit Carlo Boukhalfa.

Der entstammt pikanterweise, man weiß es, ebenfalls der SC-Talentschmiede, wurde vor gut zwei Jahren fest verpflichtet und benötigte eine lange Anlaufzeit, um nun, nach dem Erstliga-Aufstieg, seine Bedeutung für den Kiezklub unter Beweis zu stellen. Der 25-Jährige hatte in Augsburg seine Startelf-Premiere in der Beletage feiern dürfen, wie alle anderen keine gute erste Hälfte gespielt, um sich dann – wie alle anderen – zu steigern und sich dafür mit einem Tor zu belohnen.

Zwei ehemalige Freiburger duellieren sich bei St. Pauli

Doch dabei blieb es nicht. Boukhalfa war es auch, der den vakanten Platz neben Kapitän Jackson Irvine bekam, als St. Pauli gegen RB mit nur noch zwei statt vorher drei zentralen Mittelfeldspielern agierte. Und er zahlte das Vertrauen mit Leistung zurück, wirkte physisch stabil, einsatzfreudig und war ein wichtiger Stabilisator. Oder anders gesagt: Es gibt eigentlich keinen Grund, den gebürtigen Freiburger in Freiburg aus dem Team zu nehmen.

Das könnte Sie auch interessieren: Die Flügel-Frage beim FC St. Pauli

Gar keine Sorgen um seinen Platz muss sich der dritte ehemalige SC-Akteur in Hamburger Reihen machen. Philipp Treu, vor gut einem Jahr aus der Zweitvertretung auf den Kiez gelotst, wird auf jeden Fall eine der beiden Außenverteidiger-Positionen, vermutlich die linke, einnehmen, wenn es am Samstag zurück an die alte Wirkungsstätte geht.