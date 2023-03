Zaubertor von Roggow! Aber St. Paulis Nachwuchs tritt auf der Stelle

Den ersten Freistoß bekam er nicht, den zweiten verwandelte er umso schöner. Franz Roggow war beim 1:1 von St. Paulis U23 gegen den BSV Rehden an beiden Toren beteiligt. Zwischen Leid und Freud lagen nur fünf Minuten.

In der 21. Minute nahm Alexander Schmidt dem 20-Jährigen den Ball ab und diesen weiter an Bocar Djumo, der zur Gästeführung einnetzte. „Ich kriege einen Tritt in die Hacke, das empfinde ich als klares Foul“, kommentierte Roggow den Einsatz von Schmidt. Rehden-Trainer Kristian Arambasic befand: „Er trifft den Ball, aber auch den Spieler. Eine 50:50-Entscheidung.“

Regionalliga: St. Paulis U23 im Abstiegskampf gegen Rehden nur 1:1

Fünf Minuten später gab es auf der anderen Seite Freistoß für St. Pauli. Roggow setzte die Kugel aus 20 Metern sehenswert in den Giebel –auch ein Ergebnis des Freistoßtrainings, das der Mittelfeldspieler nach den normalen Einheiten absolviert.

Doch der Ausgleich gab dem braun-weißen Nachwuchs nur kurz Zuversicht. Nach der Pause scheute St. Pauli das Risiko und verlegte sich auf lange, ungefährliche Bälle. „Wir hatten viel zu wenig Ruhe am Ball“, bemängelte Roggow.