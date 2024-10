Zahlreiche Ausfälle: Warum St. Paulis Test in Hannover trotzdem enorm wichtig ist

Es wird nicht um das Ergebnis gehen. Wenn der FC St. Pauli am Donnerstagmittag (12 Uhr) zum Testspiel bei Hannover 96 antritt, werden reihenweise bekannte Namen im Kader des Bundesligisten fehlen. Dennoch hat die Partie für Coach Alexander Blessin eine hohe Bedeutung. Aus mehreren Gründen.

Zum einen ginge es „um Spielzeit für diejenigen, die zuletzt weniger gespielt haben“, erläuterte er und meinte damit zum Beispiel Scott Banks, Andreas Albers oder David Nemeth. Andere Akteure wie Hauke Wahl, Johannes Eggestein oder Oladapo Afolayan, die sonst zum Stamm gehören, würden durch die Partie im Rhythmus bleiben. Und dann sind da ja noch zahlreiche Nachwuchskräfte.

Testspiel wird zur Chance für St. Pauli-Youngster

„Die jungen Spieler zu sehen, wird auch interessant“, sagte Blessin. „Die sollen einfach zeigen, was sie drauf haben und sich präsentieren.“ Dabei sind einige U23-Spieler, aber auch solche aus der U19. Sie zu testen, sei wichtig, um zu sehen, was aus dem eigenen Stall noch nachkommt – wie zum Beispiel ein Marwin Schmitz. „Ihn haben wir hochgeschoben, weil wir wollen, dass er im Männerbereich schnell dazu lernt. Das tut ihm gut.“

Schmitz wird in jedem Fall in der Startelf stehen, die in einer neuen taktischen Formation daherkommen wird. „Wir probieren ein bisschen was, das ist aber auch notgedrungen, weil wir mit Adam Dzwigala einen Ausfall haben, der krank ist“, erläuterte der 51-Jährige. „Deswegen müssen wir ein bisschen basteln.“ Herausgekommen ist eine Viererkette in der Abwehr mit Manolis Saliakas, Hauke Wahl, David Nemeth und Lars Ritzka.

St. Pauli testet in Hannover die Viererkette

„Die wollte ich auf der einen Seite schon immer probieren, weil es nicht groß eine Umstellung ist, wir haben das ja auch schon mal während eines Spiels gehabt“, sagte Blessin. Es sei „sicherlich eine Option, konsequent aus einer Viererkette gegen den Ball und mit dem Ball zu spielen. Das finde ich interessant, es jetzt im Spiel mal anzuwenden“.

Das könnte Sie auch interessieren: Neue Marktwerte bei St. Pauli: Saad mit Millionen-Plus – einer verdoppelt fast

Neben Dzwigala, den Nationalspielern sowie den verletzten Ben Voll, Sascha Burchert, Sören Ahlers, Connor Metcalfe, Carlo Boukhalfa und Eric Smith wird auch der angeschlagene Philipp Treu die Reise nach Niedersachsen nicht mit antreten. „er ist auf einem guten Weg, das wäre mir einfach zu gefährlich“, begründete Blessin.

Und so könnte die Anfangsformation aussehen: Seibt – Saliakas, Wahl, Nemeth, Ritzka – Schmitz, Wagner – Banks, Afolayan – Eggestein, Guilavogui