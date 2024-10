„Wird eine wichtige Rolle übernehmen“: St. Pauli holt neuen Torhüter

Die angespannte Situation zwischen den Pfosten bereitete den Verantwortlichen des FC St. Pauli schon länger Kopfzerbrechen. Schließlich sind Ben Voll, Sascha Burchert und Sören Ahlers allesamt verletzt, fallen noch länger aus. Mit Nikola Vasilj stand zuletzt nur ein Profi-Keeper zur Verfügung – bis jetzt. Die Kiezkicker vermeldeten am Mittwochmorgen Verstärkung. Der vereinslose Eric Oelschlägel schließt sich den Braun-Weißen an. Die MOPO nannte Oelschlägel schon vor zwei Wochen bei den Optionen für einen Notfall-Torwart.

Der 29-Jährige war zuletzt in den Niederlanden aktiv, spielte dort in der zweiten Liga beim FC Emmen und war zuvor in der Eredevisie beim FC Utrecht aktiv. Dem ein oder anderen deutschen Fußballfan dürfte Oelschlägel aber in einem anderen Kontext ein Begriff sein. Der Keeper kam in der Saison 2018/19 für Borussia Dortmund im DFB-Pokalachtelfinale zum Einsatz, als sich die Stammkeeper Roman Bürki und Marwin Hitz verletzt hatten. Der BVB schied im Elfmeterschießen aus.

Oelschlägel spielte für Borussia Dortmund DFB-Pokal

Oelschlägel war damals die Nummer drei der Borussia, kam aber sonst nur in der zweiten Mannschaft der Schwarz-Gelben zum Einsatz. In der 3. Liga absolvierte er insgesamt 67 Spiele, in der Eredivisie 36. Sportchef Andreas Bornemann freut sich auf „einen erfahrenen Torhüter, der uns in dieser herausfordernden Situation sofort weiterhelfen kann“. Auch Trainer Alexander Blessin glaubt daran, dass Oelschlägel „eine wichtige Rolle übernehmen wird“.

Und Oelschlägel selbst? Der freut sich logischerweise auf die neue Aufgabe: „Nach meiner Zeit in den Niederlanden ist es ein tolles Gefühl, wieder in Deutschland zu spielen, vor allem bei einem so traditionsreichen Verein.“ Vermutlich wird der neue Schlussmann schon gegen Wolfsburg am Samstag auf der Bank sitzen.