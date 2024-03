„St. Pauli prüft Millerntor-Ausbau“ lautet die Überschrift in der aktuellen „Sport BILD“ über einem Bericht, in dem es unter anderem darum geht, dass der Verein angeblich über eine Erweiterung des Stadions nachdenke. Es gäbe Pläne, „das Millerntor-Stadion mittelfristig auszubauen“, heißt es dort: „Die Gedankenspiele sind, die Ecken zu schließen – das würde dem Verein Möglichkeiten bieten, entweder die Kapazität um wenige Tausend Plätze zu erhöhen – oder dort Büroräume unterzubringen.“ Gegenüber der MOPO äußerte sich nun der Klub selbst zu diesem Thema.

Zu den Errungenschaften der jüngeren Vergangenheit zählt beim FC St. Pauli, dass kaum mehr Inneres nach außen dringt. Planungen jeglicher Couleur finden hinter tatsächlich verschlossenen Türen statt, was zur Folge hat, dass sogenannte Exklusivgeschichten in den Medien eine absolute Rarität geworden sind. Schafft es dann doch mal eine ans Licht der Öffentlichkeit, ist sie auch mal so exklusiv, dass man nicht einmal im Verein darüber etwas weiß.

Klare Ansage: St. Pauli plant keinen Millerntor-Ausbau

Der Klub gab sich durchaus verblüfft ob dieser Zeilen und dementierte sie mit klaren Worten. „Es gibt aktuell keinerlei Pläne, das Stadion auszubauen“, sagte Präsident Oke Göttlich der MOPO und ergänzte: „Wir beschäftigen uns beim FC St. Pauli derzeit mit genau zwei Dingen: In dieser Saison weiterhin erfolgreich Fußball zu spielen und die Infrastruktur zu verbessern, denn hier besteht dringender Handlungsbedarf, wie die Situation im Januar gezeigt hat.“

Bekanntlich hatte der Kiezklub für knapp eine Woche nach Mallorca umziehen müssen, um vernünftig trainieren zu können. Der Ausbau des Trainingszentrums an der Kollaustraße steht auf der To-Do-Liste der Braun-Weißen ganz weit oben. „Mediale Phantasmen“, fügte Göttlich an, „haben hingegen keine Priorität.“