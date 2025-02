Erst etwas mehr als drei Jahre ist es her, dass der FC St. Pauli sensationell den hoch favorisierten BVB mit 2:1 aus dem DFB-Pokal warf. Trotzdem sind nur noch zwei Akteure auf Hamburger Seite dabei, die Erling Haaland und Co. ärgerten. Einer davon erinnerte sich nun an das Wunder – und verriet das Erfolgsrezept.