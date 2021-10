Dass er einen, nun ja, Streit zwischen zwei Stars von Bayern München verursacht hatte, nahm Luca Zander mit Humor. „Ja, ich kenne Thomas Müller“, sagte St. Paulis Abwehrspieler lachend – als Replik darauf, dass Müller im „Stadt, Land, Fußball“-Duell mit Leon Goretzka nicht gewusst hatte, dass es einen Kicker namens Zander gibt …

„Das war ein sehr lustiges Video, das ich gleich von mehreren Freunden geschickt bekommen habe“, erzählte Zander, wie er von seiner berühmten „Unbekanntheit“ erfahren hat: „Darüber haben wir alle gut lachen können.“

St. Pauli-Verteidiger Zander vorm Heidenheim-Spiel: „Wir haben uns Respekt erarbeitet“

Am Samstag in Heidenheim will der 26-Jährige sich weiter einen Namen machen. „Keiner von uns wird Heidenheim unterschätzen“, blickt Zander auf das Topspiel des Spitzenreiters beim Tabellen-Sechsten voraus: „Beide Mannschaften haben gezeigt, dass sie guten Fußball spielen können. Ich hoffe, dass wir am Wochenende den besseren spielen können.“

Weil das in der laufenden Serie schon öfters gelang, sprechen immer mehr Konkurrenten St. Pauli eine Favoritenrolle im Aufstiegskampf zu. „Es ist schön, dass wir uns eine Art von Respekt erarbeitet haben“, bleibt Zander gelassen: „Wir sind eine Mannschaft, die nicht so leicht zu bespielen ist. Mit dem Ball haben wir immer Ideen, wollen ein Spiel entwickeln. Und wenn wir gegen den Ball auch einen Plan haben, dann sind wir eine Mannschaft, die eklig ist.“