Winterpause vorbei! So läuft der heutige Trainingsstart des FC St. Pauli

Nach genau 14 Tagen ist der Weihnachtsurlaub für die Profis des FC St. Pauli vorbei und es wird wieder geackert und geschwitzt. Am zweiten Tag des neuen Jahres starten die Kiezkicker in die Vorbereitung auf die Rückrunde.

„Wir haben vormittags Tests und am Nachmittag werden wir trainieren”, sagte Trainer Fabian Hürzeler schon vor den Feiertagen zum Plan für den Auftakt an diesem Dienstag. Seine Spieler, die sich während des Urlaubs mit individuellen Trainingsprogrammen fit gehalten hatten, werden den obligatorischen Laktat- und weitere Fitnesstests absolvieren, bevor es in der zweiten Tageshälfte auf den Platz geht – und zwar auf den Rasen des Millerntor-Stadions.

St. Pauli: Trainingslager in Spanien ab Mittwoch

Schon am 3. Januar hebt St. Pauli ab. Am Vormittag steht zunächst die zweite Trainingseinheit des Jahres auf heimischem Rasen an. Anschließend fliegen Team und Tross nach Spanien und beziehen ihr Trainingslager in Benidorm (bis 13. Januar).

Im Rahmen des Trainingslagers stehen zwei Testspiele an. Für das erste (7. Januar) steht der Gegner noch nicht fest, das zweite Spiel steigt am 12. Januar gegen den VfL Osnabrück. Acht Tage später startet St. Pauli mit dem Heimspiel gegen Kaiserslautern in die Rückrunde.