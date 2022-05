Schultz warnt St. Pauli vor Schalkes „Eisvogel“ Zalazar

Einer der besten Spieler bei Schalke in dieser Saison war einer der Besten bei St. Pauli in der letzten Saison. Rodrigo Zalazar, der Mittelfeld-Derwisch, ist an einem guten Tag kaum zu stoppen. Genau das muss den Kiezkickern aber gelingen.

Der Respekt vor dem Fußballer und Gegner Zalazar ist groß, aber Timo Schultz freut ich erst einmal „ganz besonders“ auf das Wiedersehen mit dem 22-Jährigen, dem es ähnlich gehen dürfte. Eine Gesprächs-Anfrage wurde von Schalke abgelehnt. Keine Interviews vor dem Kracher.

Vier Tore und sieben Vorlagen hat Zalazar in 28 Einsätzen für Schalke verbucht. „Er ist einer, der in Spielen den Unterschied machen kann“, weiß Schultz, der den Uruguayer mehrfach als „Eisvogel“ (Nervenstärke) oder „Wunderkerze“ (Emotionalität) bezeichnet hatte. „Ich hoffe, dass wir ihn halbwegs im Zaum halten können.“ Es wird ein Kollektiv-Job.