Er war der Shootingstar der Sommerpause. Als die Profis des FC St. Pauli urlaubten, fuhr Eric da Silva Moreira einen Erfolg fürs Leben ein. Mit der deutschen U17 wurde der Nachwuchs-Kiezkicker Europameister, machte dann auch Teile der Vorbereitung unter Fabian Hürzeler mit. Alles lief wie am Schnürchen – doch plötzlich war das Juwel komplett von der Bildfläche verschwunden.

Als St. Pauli in der vergangenen Woche bekannt gab, künftig externen Beratern im Nachwuchsleistungszentrum den Zutritt zu verwehren, mutmaßten viele, es könnte etwas mit der Personalie da Silva Moreira zu tun haben. Tatsächlich stand die Entscheidung schon deutlich länger fest, die Entwicklung rund um St. Paulis Juwel wird die Nummer nicht entschleunigt haben.

Da Silva Moreira erzielt als Joker den Siegtreffer für die U19

Lange wurde der 17-Jährige von seiner Mutter betreut, auch in Sachen Vertragsfragen, ehe sich im Zuge des Erfolgs jemand anderes zwischenschaltete. Und plötzlich war alles, was vorher gut war, nicht mehr ausreichend. Angebliche Offerten von Klubs wie Union Berlin brachten Unruhe, bis sich der Spieler irgendwann krank meldete.

Das vergangene Wochenende nährt die Hoffnung auf ein gutes Ende: Da stand da Silva Moreira erstmals in dieser Saison im Kader der U19, wurde im Spiel bei Eintracht Braunschweig eingewechselt und erzielte den 2:1-Siegtreffer. „Eric hatte durch Krankheit und Verletzung großen Trainingsrückstand und arbeitet sich jetzt zurück“, erklärt Sportchef Andreas Bornemann im Gespräch mit der MOPO. „Wir hoffen, dass er an das anknüpfen kann, was er bei uns schon mal gezeigt hat, und dass sich alles um ihn herum wieder ein bisschen beruhigt.“