„You need help?“, fragt Adam Dzwigala, als der MOPO-Fotograf nach den Aufnahmen seine Ausrüstung zusammenpackt: „Kann ich helfen?“ Typisch für den 28-jährigen Verteidiger: Wenn St. Pauli Hilfe braucht, ist Dzwigala zur Stelle – wie zuletzt bei Union Berlin, als er für den verletzten Eric Smith ins Spiel und so zu seinem Bundesliga-Debüt kam. Mit der MOPO unterhielt sich der Pole über seine Frühzeit als Torjäger, seinen Lieblingsplatz in Hamburg – und wie St. Pauli endlich zu Punkten kommen kann.