„Widerwärtig“: Pokal-Gegner Delmenhorst kritisiert Fan-Banner von St. Pauli

Das Pokalspiel des FC St. Pauli bei Atlas Delmenhorst hat ein Nachspiel. Ein Banner von mitgereisten Fans des Kiezklubs hatte beim 5:0-Sieg ihrer Mannschaft für Aufsehen gesorgt. Jetzt hat der Oberligist reagiert, übt scharfe Kritik.

Während des Spiels am Samstag hatten Anhänger des Kiezklubs ein Banner mit der Aufschrift „Euer einziger ‚Kult‘ sind eure Nazis – Atlas abschaffen!“ entrollt. Kritik an der in Teilen als rechts oder rechtsoffen geltenden Fanszene.

Dieses Banner erregte die Gemüter in Delmenhorst. imago/Nordphoto Dieses Banner erregte die Gemüter in Delmenhorst.

In einer am Montag veröffentlichten Pressemitteilung bezeichnete Atlas Delmenhorst das Banner „mindestens als unangemessen“. Dass diese Aktion „im Kontext zum abscheulichen Nationalsozialismus vorgetragen wurde, ist widerwärtig und aus unserer Sicht nicht zu rechtfertigen“, heißt es. Der Verein habe keine Kenntnis, dass sich beim Spiel Personen im Stadion auffällig oder in einer Tendenz rechtsradikal verhalten hätten, stelle sich gegen jede Form von Rassismus und Extremismus.