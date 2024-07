Wer wird St. Paulis nächster Neuer? Blessin sucht das Gespräch mit zwei Stürmern

Die mit Abstand wichtigste Personalie ist geklärt. In Alexander Blessin hat der FC St. Pauli bekanntlich den Nachfolger des zu Brighton & Hove Albion gewechselten Trainers Fabian Hürzeler gefunden, fortan geht es um die Kaderzusammenstellung. Dabei kursieren viele Gerüchte, Substanz haben die wenigsten.

So wurde schon vor Wochen ein vermeintliches Interesse an Elversbergs Jannik Rochelt kolportiert, das allerdings nie konkrete Formen angenommen hat und auch nicht mehr annehmen wird. Auf kuriose Weise, nämlich durch einen auf Social Media verbreiteten Screenshot mit seinem Namen in der Kiezklub-Umkleide, hatte es Karlsruhes Budu Zivzivadze in den braun-weißen Dunstkreis geschafft. Aber auch der georgische Angreifer stand nie auf irgendeiner Liste.

Wolfsburgs Kilian Fischer Kandidat für St. Paulis Außenbahn?

Anders stellte sich die Situation bei Kilian Fischer dar. Der Rechtsverteidiger des VfL Wolfsburg hatte bereits Austausch mit Hamburg, allerdings zu Zeiten, als Fabian Hürzeler noch das Sagen hatte. Klar ist, dass St. Pauli Handlungsbedarf hat auf den Außenverteidiger-Positionen, spätestens seit dem Verkauf von Eric da Silva Moreira zu Nottingham Forest. Ob Fischer wieder Thema wird, ist zurzeit allerdings nicht absehbar.

Das liegt natürlich vor allem daran, dass Blessin möglicherweise andere Spielertypen im Auge hat als sein Vorgänger. Zum anderen steckt die Transferperiode noch in den Kinderschuhen. Möglich, dass die bevorstehende Wolfsburger Verpflichtung von Ismaël Doukouré (RC Straßburg) Einfluss haben wird auf Fischers Zukunft beim VfL. Aber der startet erst am 11. Juli in die Vorbereitung, und das Karussell wird sich erst nach Ende der Europameisterschaft so richtig zu drehen beginnen.

Zukunft von St. Paulis Andreas Albers in der Klärung

Vermutlich etwas früher wird über die Zukunft von bereits bekannten Namen entschieden. Blessin wird zeitnah das Gespräch suchen mit Spielern wie Andreas Albers (Vertrag ist ausgelaufen, Verbleib offen) oder Maurides (Kontrakt läuft noch ein Jahr). Wenig überraschend verabschiedete St. Pauli am Montag offiziell Etienne Amenyido, dessen Abgang schon lange feststeht.