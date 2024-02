Wenige Zentimeter kosten St. Paulis Carlo Boukhalfa einen Restaurant-Besuch

Er macht konsequent weiter auf seinem Weg, der in diesem Jahr eindeutig bergauf führt. Carlo Boukhalfa hat einen großen Schritt nach vorne gemacht beim FC St. Pauli und nutzt jeden Auftritt, der ihm gewährt wird, für Eigenwerbung, auch wenn der 24-Jährige immer nur von der Bank kommt.

Auch am Freitagabend in Kiel hatte der ehemalige Freiburger einen großen Moment. In der 72. Minute für Connor Metcalfe eingewechselt, sollte er in der Druckphase Holsteins zum einen viel gegen den Ball arbeiten, aber auch für Entlastung sorgen. Das tat er – und zur Krönung fehlten ihm nur wenige Zentimeter.

St. Paulis Carlo Boukhalfa verpasst Zauber-Tor

Man konnte die Oberschenkel mit jedem Meter saurer werden sehen, als Boukhalfa in der zweiten Minute der Nachspielzeit gen gegnerisches Tor sprintete, den Ball am Fuß und einen Gegenspieler im Nacken. Für einen Abschluss mit Schmackes reichte die Kraft nicht mehr, also packte der Hamburger den Kunstfuß aus und lupfte die Kugel mit ganz viel Gefühl über Keeper Weiner hinweg, der sich ebenso verzweifelt wie vergeblich streckte. Statt in die Maschen senkte sich das Spielgerät aber auf die Querlatte.

Schade. Und ärgerlich, denn Boukhalfa hat so um Haaresbreite eine Einladung eines Kollegen verpasst. „Wenn der von Carlo reingeht“, sagte Marcel Hartel, „dann gehe ich definitiv mit ihm essen.“