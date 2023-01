Er trainiert und trainiert und trainiert. Gespielt hat Marvin Knoll in dieser Saison noch keine einzige Minute, war zuletzt Anfang September im Kader und zwischenzeitlich verletzt. Der FC St. Pauli plant schon länger nicht mehr mit dem Defensiv-Routinier (Vertrag bis 2022). In der Winterpause bietet sich die nächste Gelegenheit zu einem vorzeitigen Abschied – in Richtung Kiel?