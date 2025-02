„War überrascht“: So bereitet sich Blessin auf seinen Tribünen-Platz vor

Beim 0;1 gegen Freiburg sah St. Pauli-Trainer Alexander Blessin seine vierte Gelbe Karte und darf sich demzufolge am Samstag in Mainz nicht auf die braun-weiße Bank setzen. Wie der 51-Jährige sich auf seinen ungewohnten Tribünenplatz vorbereitet.

Zunächst lässt sich einschränkend sagen: Das Tribünen-Gebot ist kein Kontakt-Verbot. „Ich war überrascht, dass die Einschränkungen nicht so groß sind“, berichtet Blessin von einer eher milden Strafe: „Zuerst war die Rede davon, dass man eine halbe Stunde vor und nach dem Spiel nicht zur Mannschaft darf, aber das wurde ein bisschen aufgeweicht. Ich darf sogar in der Halbzeitpause runtergehen und mit der Mannschaft sprechen. Da habe ich ein ganz gutes Gefühl.“

Nemeth vertritt Blessin: „Er ist sehr klar in der Birne“

Hauptverantwortlicher auf der St. Pauli-Bank wird Co-Trainer Peter Nemeth sein, der darin im Vorjahr bereits Erfahrungen bei der Vertretung des ebenfalls gelbgesperrten Fabian Hürzeler sammelte. „Peter ist erprobt vom letzten Jahr, daher wird es keine Probleme geben“, ist sich Blessin sicher. „Wir haben in vielerlei Hinsicht ähnliche Ansichten und einen täglichen Austausch. Er ist sehr klar in der Birne und es macht einfach Spaß, mit ihm zu arbeiten, von daher habe ich das vollste Vertrauen.“

Selbst wird er sich in Mainz neben St. Paulis Videoanalysten auf die Tribüne setzen und seinen Platz schon einige Minuten vor dem Halbzeitpfiff verlassen, um rechtzeitig in der Kabine zu sein. Wie er seine erhöhte Position mental verarbeiten wird, wusste er noch nicht abzuschätzen. „Ich bin selber echt echt gespannt, wie ich mich in dieser Position wahrnehmen werde. Ob ich ausflippen werd oder wie wild gestikulierend da rumhampeln werde.“

Das wiederum dürfte im Endeffekt weniger am Ort des Sitzplatzes liegen als am Spielverlauf in Mainz.