Nicht nur Magnus Carlsen feiert am Wochenende seine Premiere für den FC St. Pauli in der Schach-Bundesliga - auch sein Trainer Peter Heine Nielsen setzt sich erstmals für den Kiezklub an das Brett mit den 64 Feldern. Im MOPO-Interview spricht der 51-jährige Däne nicht nur über den besten Schachspieler der Welt, sondern auch über seinen politischen Streit mit dem Weltschachbund FIDE - und über eine ganz andere Möglichkeit, Schach zu spielen.