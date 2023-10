Wann kommt seine Chance? Sinani will sich an guten Vorbildern orientieren

Es ist die Zeit der großen Wiederauferstehungen beim FC St. Pauli. Etienne Amenyido kommt nach Verletzung wieder zum Zug, Carlo Boukhalfa und Johannes Eggestein nach monatelangem Reservisten-Dasein, Connor Metcalfe überzeugte als Ersatz für Jackson Irvine.

Nur ein Offensivmann passt in diese Riege nicht hinein: Danel Sinani. Der luxemburgische Neuzugang verfolgte von den vergangenen fünf Partien vier über 90 Minuten von der Bank aus, sein einziger Einsatz in diesem Zeitraum datiert von vor über einem Monat. In Braunschweig war das, dort wurde er für die Nachspielzeit eingewechselt.

Danel Sinani ist bei St. Pauli auch als Reservist glücklich

Noch nagt dieser Reservisten-Status nicht an Sinanis Zufriedenheit. Der Flügelstürmer ist glücklich bei St. Pauli, stellt sich in den Dienst der Mannschaft und wartet geduldig auf seine Chance. Eggestein, Boukhalfa und Metcalfe dienen ihm als gute Vorbild.

Und die Chance auf mehr Spielzeit könnte es spätestens im kommenden Frühjahr geben, wenn mit Elias Saad ein direkter Konkurrent für einige Wochen den Abflug Richtung Afrika-Cup macht. Dann dürfte es auch Sinani den Comebackern Eggestein und Co. gleichtun wollen.