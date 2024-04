Schock im Aufstiegsrennen bei St. Pauli: Saison-Aus für Philipp Treu!

Die Befürchtungen haben sich bestätigt, die Auswirkungen sind noch nicht ganz absehbar. Der FC St. Pauli muss in der entscheidenden Phase des Aufstiegsrennens einen personellen Rückschlag verkraften. Linksverteidiger Philipp Treu hat sich im Heimspiel gegen Elversberg (3:4) einen Bruch des rechten Wadenbeins zugezogen und wird den Kiezkickern lange fehlen. Das Saison-Aus ist besiegelt. Auch der Start der kommenden Spielzeit könnte davon betroffen sein.

Noch am Sonntagabend war der 23-Jährige im UKE untersucht und am Montag operiert worden. Nach Vereinsangaben ist die Ausfalldauer „noch nicht abzusehen“, aber drei Monate sind in solchen Fällen keine Seltenheit.

Philipp Treu nach Wadenbeinbruch im UKE operiert

Besonders bitter: gegen Elversberg hatte Treu sein Comeback gegeben, nachdem er zwei Spiele aufgrund muskulärer Probleme verpasst hatte. Die Rückkehr auf dem Rasen dauerte gerade einmal fünf Minuten. Der 23-Jährige hatte sich den Bruch bei einem geblockten Torschuss zugezogen, war unter Schmerzen länger behandelt und dann in die Kabine gebracht worden.

Für St. Pauli heißt das: Auf der Linksverteidigerposition ist jetzt Lars Ritzka für die letzten fünf Saisonspiele gesetzt – und der muss fit bleiben, denn auf den Außenverteidigerpositionen sind die Kiezkicker eher dünn besetzt.