Es sind nur fünf Spiele, die Maximilian Franzke für die erste Mannschaft des FC St. Pauli absolviert hat. Weil unter diese fünf aber sein Profi-Debüt fällt und der Kiezklub seine erste Station im Herren-Bereich war, wird das Erstrunden-Spiel im DFB-Pokal für ihn speziell.

Nachdem Franzke in der vergangenen Saison von Verletzungen geplagt und im Anschluss dennoch fest vom 1. FC Magdeburg verpflichtet wurde, kam er in den ersten beiden Saisonspielen des Teams von Ex-HSV-Trainer Christian Titz erst 18 Minuten zum Einsatz. Der Start in die 3. Liga gelang mit vier Punkten aus zwei Spielen, für ihn persönlich geht aber noch mehr. „Man darf nicht vergessen, dass ich eine recht lange Leidenszeit hinter mir habe“, sagt der 22-Jährige zur MOPO. „Deswegen weiß ich selber, dass ich momentan noch etwas Luft nach oben habe.“

DFB-Pokal: Franzke freut sich auf „besonderes Spiel“ gegen St. Pauli

Gegen St. Pauli darf es aus seiner Sicht gern mehr Spielzeit sein. „Es ist auf jeden Fall ein besonderes Spiel für mich, das ist es immer gegen einen Ex-Klub“, sagt er. Trotz der wenigen Einsätze für die „Boys in Brown“ blickt Franzke „sehr positiv zurück auf die Zeit bei St. Pauli“.

Auch nach seinem Abschied hält er noch Kontakt nach Hamburg, insbesondere zu Finn Ole Becker, Dennis Smarsch und Christian Viet. Am Samstag ruht diese Freundschaft für mindestens 90 Minuten, die Gastgeber rechnen sich etwas aus. „Wir spielen zu Hause und haben unsere Fans im Rücken“, sagt Franzke. „Unser Ziel ist es, weiterzukommen.“