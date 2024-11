Auswärtsspiel in Dortmund, Heimspiel gegen den FC Bayern: Marwin Schmitz (17) erlebt eine aufregende Zeit in der Bundesliga – zunächst noch nur von der Bank aus. Das Eigengewächs des FC St. Pauli könnte bald debütieren. Seit Igor Matanovic’ Premiere 2020 feierte nur Eric da Silva Moreira (jetzt Nottingham) sein Debüt für die Profis. Schmitz soll der nächste sein, weitere Talente folgen. Dafür hat der Kiezklub im Sommer vieles umgestellt, sprach selbst von einer „Revolution“. Aber wie machen sich die teils Strukturen brechenden Maßnahmen bemerkbar? Wer könnte in naher Zukunft den Weg von Schmitz gehen? Die MOPO wirft einen tiefen Blick in St. Paulis neue Nachwuchsarbeit.