Vor Weihnachten: Erstklassiges Testspiel für den FC St. Pauli

Kurz vor Weihnachten bestreitet der FC St. Pauli ein erstklassiges Testspiel. Die Kiezkicker treten dem Vernehmen nach am 21. Dezember bei Union Berlin, aktuell Fünfter der Bundesliga-Tabelle und Europa-League-Teilnehmer, an.

Über die genauen Eckdaten wie Stadion und Anstoßzeit ist noch nichts offiziell bekannt. Auch die Frage, ob Zuschauer beim Duell der Traditionsvereine dabei sein können oder unter Ausschluss der Öffentlichkeit gespielt wird, ist noch offen.

FC St. Pauli testet bei Bundesliga-Klub Union Berlin

Das letzte Spiel der Kiezkicker bei Union liegt noch gar nicht so lange zurück. Am 1. März war St. Pauli im Viertelfinale des DFB-Pokals in der Alten Försterei angetreten und hatte sich dem Favoriten nach hartem Kampf mit 1:2 beugen müssen.

Die weiteren Testspiele bis zum Rückrundestart, die bislang feststehen: Im Rahmen des Trainingslagers in Benidorm (2. bis 9. Januar) tritt der Kiezklub am 4. Januar gegen Werder Bremen an, am 14. Januar bei Borussia Mönchengladbach.