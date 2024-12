Vor Leverkusen: Leistungsträger-Maßnahme von Blessin – St. Pauli-Duo macht Hoffnung

Es geht in Richtung Zielgerade, jedenfalls in Bezug auf das Jahr 2024. Drei Mal muss der FC St. Pauli vor der kurzen Weihnachtspause in der Bundesliga noch ran, und angesichts der Personalsituation wird mit Auge gearbeitet, was das Stammpersonal angeht. Es gibt aber auch leise Hoffnungsschimmer auf eine Rückkehr von Verletzten.

Er kam nur kurz zum Autogramme schreiben an die frische Luft. Hauke Wahl, bereits am Montag geschont, absolvierte auch am Folgetag ein individuelles Programm im Inneren des Trainingstraktes an der Kollaustraße. Der 30-Jährige ist unverzichtbar für den Schlussspurt und stand bis dato in allen zwölf Partien von An- bis Abpfiff auf dem Platz. Daran soll sich im Dezember nichts mehr ändern.

Jackson Irvine und Nikola Vasilj dosiert im Einsatz

Auch andere Leistungsträger wurden am Dienstag nur teilweise belastet. Kapitän Jackson Irvine zum Beispiel, zusätzlich zum Klub auch immer in internationalen Einsätzen für Australien inklusive stressige An- und Abreisen gefordert, hatte bereits nach einer guten halben Stunde Feierabend. Ebenfalls vorher in die Kabine durfte Stammkeeper Nikola Vasilj.

Scott Banks ist immerhin wieder im Lauftraining

Zarten Anlass zu Optimismus gab es derweil bei einem Duo, das nun schon mehrere Wochen fehlt. Zum einen bei Karol Mets, geplagt von Schmerzen an der Patellasehne, der immerhin eine rund halbstündige Laufeinheit absolvierte. Gleiches galt für Scott Banks, der nach ausgestandenen Rückenproblemen ob eines Knochenödems langsam wieder die Belastung steigert.

Für beide Profis wird nach menschlichem Ermessen das Gastspiel bei Bayer Leverkusen am Samstag zu früh kommen. Was die weiteren Begegnungen gegen Werder und in Stuttgart betrifft, so scheint ein Comeback bei idealem Verlauf allerdings zumindest nicht unmöglich.