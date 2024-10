Vor dem Mainz-Spiel: St. Pauli-Sorgen um ein Duo – ein Profi ist wieder voll dabei

Es war Trainingstag Nummer eins nach Bundesliga-Sieg Nummer eins beim FC St. Pauli, doch das öffentliche Interesse hielt sich in überschaubaren Grenzen. Schmuddelwetter, die katastrophale Verkehrssituation in Hamburgs Norden und die Uhrzeit sorgten dafür, dass nur rund zwei Dutzend Kiebitze den Weg an die Kollaustraße gefunden hatten.

Wen sie dabei nicht zu sehen bekamen, war der Matchwinner von Freiburg. Elias Saad, beim 3:0-Erfolg mit zwei Treffern und einem Assist, fehlte an diesem trüben Dienstag. Der Flügelflitzer ist erkrankt, und noch ist offen, ob es ihn so derbe erwischt hat, dass sein Einsatz am kommenden Samstag gegen Mainz gefährdet wäre.

Elias Saad und Carlo Boukhalfa fehlen beim St. Pauli-Training

Und auch Carlo Boukhalfa musste passen. Der Mittelfeldmann, der sich grad erst seinen Platz in der Startelf gesichert hatte, war in Freiburg zur Pause mit muskulären Problemen schon zur Pause ausgewechselt und durch Connor Metcalfe ersetzt worden. Für Boukhalfa dürfte es mutmaßlich eng werden bis zum Wochenende.

Dafür kehrte ein Duo zum Team zurück, ein Profi gar ohne jede Einschränkung. Robert Wagner, Freiburger Leihgabe und ausgerechnet bei der möglichen Rückkehr mit den Folgen einer Mandelentzündung ausgefallen, ist komplett wieder hergestellt. Der 21-Jährige konnte die gesamten gut 90 Minuten am Dienstag ohne jede Einschränkung absolvieren und ist wieder einsatzfähig.

Das könnte Sie auch interessieren: Jackson Irvine lässt tief blicken

Für Morgan Guilavogui gilt das noch nicht in dieser Form. Der Franzose wirkte zu Beginn mit den Kollegen mit, als es dann aber in die Spielformen ging, separierte sich der Stürmer und absolvierte ein individuelles Programm. Der Stürmer machte aber einen optimistischen Eindruck und schrieb nach Beendigung seines Arbeitstages noch gut gelaunt Autogramme.