Vor Braunschweig und dem Derby: So sieht es bei St. Paulis Smith aus

Sein Ausfall beim Topspiel in Heidenheim hatte kurzzeitig für große Sorgenfalten beim FC St. Pauli gesorgt. Doch es deutet vieles darauf hin, dass Eric Smith nicht allzu lange fehlen wird.

Die Kollegen waren bei der Einheit am Dienstag schon im Gange, als sich die Kabinentür an der Kollau nochmals öffnete und Smith zum Vorschein kam. Im Trainingsoutfit und mit Fußballschuhen. Der Schwede betätigte sich zwar abseits der Mannschaft, lief aber mit Ball am Fuß etliche Runden und machte dabei einen stabilen Eindruck.

St. Pauli hofft im Derby gegen den HSV auf Eric Smith

Offenbar sind die Probleme mit dem Hüftbeuger, die den 26-Jährigen zur Pause zwangen, weniger gravierend als befürchtet. Am Sonntag gegen Braunschweig wird Smith vermutlich noch geschont, aber pünktlich zum Derby (21. April) könnte er sich zurückmelden.