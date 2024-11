Seit Holger Stanislawski den FC St. Pauli mit dem Bundesliga-Abstieg 2011 in Richtung Hoffenheim verließ, haben zehn Trainer den Kiezklub in der Zweiten Liga trainiert – von André Schubert bis Fabian Hürzeler, dem im Sommer die Rückkehr in die höchste Spielklasse nach 13 Jahren gelang. Was ist ​​​​​​​aus Stanis Erben geworden? Ein Coach trat danach in der Champions League gegen europäische Top-Klubs an, ein anderer feierte Pokalsiege in einem Kleinstaat. Einer wurde eine Art „Außenminister“ für seinen Verein, ein Trainer fand am Rhein sein Glück. Und manch einer wartet auf den passenden Anruf, um wieder einzusteigen. Die MOPO gibt den großen Überblick.