Von Dauerbrenner bis Kurzarbeiter: Das sind St. Paulis Minutenkönige der Hinrunde

Jeder Spieler im Kader ist wichtig. Das betonen Trainer, Sportchef und auch die Profis des FC St. Pauli immer wieder. „Heimliche Leistungsträger“ nannte die MOPO unlängst jene, die wenig spielen, aber laut Coach Fabian Hürzeler ganz entscheidend für den Erfolg der Mannschaft und das hohe Niveau sind. Natürlich gibt es auch den anderen Typus: Vielspieler, Unverzichtbare, Stammgäste auf dem Rasen und im Rampenlicht. St. Paulis Minutenkönige. Wer die Dauerbrenner sind, wer zum illustren Kreis der in allen 20 Pflichtspielen eingesetzten Profis gehört, wer am häufigsten ein- und ausgewechselt wurde: Die MOPO gibt einen Überblick.

Herausragender Akteur bei den „Boys in Brown“ in der Hinrunde – und das in gleich mehreren Kategorien – war Marcel Hartel. Kilometerfresser, Top-Torschütze, bester Vorlagengeber. Wer so gut ist wie der 27-Jährige und auch nie verletzt, ist folgerichtig der „Minutenkönig“ von St. Pauli nach bislang 20 Pflichtspielen dieser Saison, 17 in der Liga und dreien im DFB-Pokal, und führt das Ranking an (siehe Tabelle). 1828 Minuten hat Hartel absolviert, der in allen 20 Spielen in der Startelf stand und nur dreimal vor dem Schlusspfiff das Feld verlassen musste. „Früheste“ Auswechslung: 88. Minute.

Wahl hat sich in Rekordzeit unverzichtbar gemacht

Auf Rang zwei folgt mit 1752 Minuten Hauke Wahl, der sich als Neuzugang in Rekordzeit unverzichtbar gemacht hat. Lediglich im ersten Saisonspiel stand der Innenverteidiger nicht in der Startelf, weil Jakov Medic spielte, der danach zu Ajax Amsterdam wechselte. Wahl wurde aber in der Schlussphase eingewechselt. Platz drei geht an Innenverteidiger-Kollege Karol Mets (1616 Minuten), der es knapp vor Abwehrchef Eric Smith (1609) auf das Podium schaffte.

Der Grund, warum Stammkeeper Nikola Vasilj (1530 Minuten) nicht mit an der Spitze steht, obwohl er unumstrittene Nummer eins ist: Er hat zwar alle 17 Ligaspiele von der ersten bis zur letzten Minute absolviert, aber im Pokal steht die Nummer zwei Sascha Burchert zwischen den Pfosten.

Und der Kapitän? Jackson Irvine (1466 Minuten, Platz acht) stünde ganz sicher auf dem Podest der Minutenkönige, hätte er nicht zwei Spiele aufgrund einer Bänderverletzung und ein weiteres wegen einer Gelbsperre verpasst.

Auch Saad und Metcalfe mischten in jedem Spiel mit

Vier Kiezkicker kamen in allen 20 Pflichtspielen zum Einsatz. Sie sind die „Alles-Spieler“. Neben Hartel und Mets gehören Elias Saad (1483 Minuten, Platz 7) und Connor Metcalfe (1049 Minuten, Platz 12) dem exklusiven Zirkel an.

Die am häufigsten ausgewechselten Spieler sind die Flügelflitzer Saad und Oladapo Afolayan (1225 Minuten, Platz 9), die jeweils 14 Mal vorzeitig vom Feld beordert wurden, was nicht an ihren Leistungen, sondern in erster Linie an ihrer Position auf der Außenbahn und dem laufintensiven und kräftezehrenden Spiel liegt.

Amenyido ist der Joker von St. Pauli

Die meisten Joker-Einsätze aller Kiezkicker verzeichnete wiederum Etienne Amenyido, der bei seinen 13 Einsätzen zwölfmal eingewechselt wurde, dabei auf ingesamt 184 Spielminuten und damit im Schnitt 14 pro Partie kam. Ein regelmäßiger Kurzarbeiter.

Auf die wenigsten Einsatzminuten (18) aller Kiezkicker kam Carlo Boukhalfa, die sich auf sieben Einsätze verteilen. Aber: Ihm ist in der Kürze der Zeit sogar ein Tor gelungen, zum 3:1-Endstand gegen Schalke. Wichtig.

Nicht nur Leistungsstärke, Form oder Konkurrenzsituation hatten Einfluss auf die Spielzeit, sondern auch Verletzungen. Angreifer Scott Banks hätte wahrscheinlich deutlich mehr Spielminuten als seine 57 auf der Uhr, wenn er sich nicht schon bei seinem dritten Einsatz am 5. Spieltag einen Kreuzbandriss zugezogen hätte. Den Sturm-Kollegen Simon Zoller und Maurides stand ebenfalls über weite Strecken der Hinrunde der eigene Körper im Weg. Sie hoffen auf das neue Jahr.

Die Kiezkicker nach Einsatzminuten in dieser Saison