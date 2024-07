Erstmals seit 2010/11 wird sich der FC St. Pauli im höchsten deutschen Fußball-Regal versuchen und dabei auf Gegner treffen, die man teils lang nicht gesehen hat. In Rücksprache mit Menschen, die in der aktiven Fanszene des Kiezklubs zu Hause sind, hat die MOPO alle 17 Bundesliga-Kontrahenten in Bezug auf mögliches Konfliktpotenzial und freundschaftliche Beziehungen beleuchtet.