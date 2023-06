Die Vergabe von Noten für Fußballer wurde vermutlich nur erfunden, um stetig Stoff für kontroverse Diskussionen zu haben. Je mehr Menschen eben jene Noten vergeben, desto kleiner ist die Wahrscheinlichkeit auf gemeinsame Nenner. Und wohl niemand wird für sich in Anspruch nehmen, die Weisheit allein mit Löffeln gefressen zu haben. Eine gewisse Aussagekraft kann man den Zahlen in der Summe aber nicht absprechen, zum Beispiel beim MOPO-Schnitt des FC St. Pauli aus der Vorsaison. Und die sagen einiges aus.

Die tabellarische Entwicklung von einem Abstiegskandidaten zur Winterpause hin zu einem Aufstiegsaspiranten lässt sich auch daran erkennen, welche Profis das Ranking anführen. Setzt man die Basis mit sechs benoteten Einsätzen niedrig an, gehen alle drei Medaillen an Winter-Zugänge. Ganz vorne liegt Elias Saad mit einem Schnitt von 2,50, wobei der Ex-Norderstedter aber auch nur auf das Minimum an Benotungen kommt.

Aber dahinter stehen mit Oladapo Afolayan (2,91) und Karol Mets (2,97) zwei Akteure, die fast bzw. in Gänze alle Rückrundenpartien absolviert haben. Verwunderlich ist dies angesichts der sagenhaften 41 Punkte seit Jahreswechsel natürlich eher weniger.

Paqarada kommt bei St. Pauli-Noten wohl zu schlecht weg

Auch die weitere Reihenfolge bietet kaum Erstaunliches. Jackson Irvine enttäuschte auch in der eher schwachen Hinrunde selten und führt das Feld derjenigen, die seit Serienauftakt dabei waren, an. Nikola Vasilj machte vor allem durch die starke Saisonhälfte einen Riesensatz, alle weiteren Stammkräfte folgen in kleinen Abständen.

Lediglich auf Platz zehn und damit wohl schlechter als verdient läuft Leart Paqarada ein. Durch seine vielen herausragenden Darbietungen verwöhnt, ist man vermutlich als Beobachter geneigt, bei einem hoch Veranlagten durchschnittliche Leistungen schlechter als bei anderen zu bewerten.

MOPO-Durchschnittsnoten für St. Pauli 2022/23

Elias Saad (9 Einsätze, davon 6 benotet): 2,50

Oladapo Afolayan (16 Einsätze, davon alle benotet): 2,91

Karol Mets (17 Einsätze, davon alle benotet): 2,97

Jackson Irvine (33 Einsätze, davon 32 benotet): 3,06

Nikola Vasilj (28 Einsätze, davon alle benotet): 3,07

Jakov Medic (29 Einsätze, davon alle benotet): 3,09

Eric Smith (26 Einsätze, davon alle benotet): 3,10

Manolis Saliakas (33 Einsätze, davon alle benotet): 3,17

Marcel Hartel (34 Einsätze, davon alle benotet): 3,19

Leart Paqarada (32 Einsätze, davon alle benotet): 3,23

Dennis Smarsch (6 Einsätze, davon alle benotet): 3,25

Lukas Daschner (34 Einsätze, davon 32 benotet): 3,27

Connor Metcalfe (30 Einsätze, davon 16 benotet): 3,31

David Nemeth (8 Einsätze, davon 7 benotet): 3,43

Afeez Aremu (17 Einsätze, davon 12 benotet): 3,54

Johannes Eggestein (21 Einsätze, davon 13 benotet): 3,62

Etienne Amenyido (13 Einsätze, davon 11 benotet): 3,64

Adam Dzwigala (19 Einsätze, davon 14 benotet): 3,75

Igor Matanovic (18 Einsätze, davon 10 benotet): 3,75

David Otto (27 Einsätze, davon 8 benotet): 3,88

Betim Fazliji (19 Einsätze, davon 7 benotet): 4,07