Vom Arbeitslosen zu Mr. Zuverlässig: Das ist St. Paulis heimlicher Gewinner

Sein Name ist nie zu hören, wenn es um St. Paulis Gewinner in der Rückrunde geht. Er hat halt kein Tor geschossen, keines vorbereitet oder auf spektakuläre Weise eins verhindert. Dennoch gibt es kaum einen Spieler im Kader des FC St. Pauli, dessen Karriere in den vergangenen Monaten einen derart bemerkenswerten Verlauf genommen hat wie die von Adam Dzwigala.

Vereinslos und damit arbeitslos war der Verteidiger, als der Kiezklub ihn kurz vor Weihnachten unter Vertrag nahm (bis 2022), für kleines Geld, aber durchaus von Skepsis begleitet. Der 25-Jährige hatte fast ein Jahr lang kein Spiel mehr bestritten, nachdem ihn sein vorheriger Klub, der portugiesische Erstligist Aves, aussortiert hatte. Abstellgleis.

Dzwigala: Vom Arbeitslosen zum Zweitliga-Back-up



Fünf Monate später hat Dzwigala zwölf Zweitliga-Einsätze auf dem Konto, davon fünf in der Startelf, und kann mit sieben Siegen, zwei Remis und drei Niederlagen eine ansehnliche Bilanz vorweisen.

Zum Stammspieler hat es der ebenso fleißige wie zurückhaltende Pole nicht geschafft (sonst wäre seine Geschichte ein echtes Märchen), wohl aber zum zuverlässigen Back-up.

St. Pauli-Sportchef Bornemann: „Auf Dzwigala ist Verlass“



„Adam ist trotz seiner langen Pause in kurzer Zeit zu einem wertvollen Spieler für uns geworden. Er hat sich toll entwickelt und uns überzeugt“, sagt Sportchef Andreas Bornemann zur MOPO: „Es ist beeindruckend, wie stabil er ist.“ Auf Dzwigala sei „Verlass“.

Dzwigala ist bei St. Pauli Innenverteidiger Nummer drei



Im Innenverteidiger-Ranking ist Dzwigala hinter Ziereis und James Lawrence zuletzt zur Nummer drei aufgerückt und könnte diesen Platz auch in der kommenden Saison behalten, da Tore Reginiussen den Kiezklub aus privaten Gründen Richtung Heimat verlassen wird und noch unklar ist, wann Christopher Avevor wieder spielfähig sein wird.

Das könnte sie auch interessieren: Fairness, Tabelle, Fernsehgelder: St. Paulis Vollgas-Ansage fürs Saisonfinale

„Adam hat uns im Winter geholfen und wird auch in Zukunft wichtig sein“, betont Bornemann. „Er sorgt dafür, dass wir in der Innenverteidigung gut aufgestellt sind und ist darüber hinaus flexibel einsetzbar.“ Dzwigala kann auch Rechtsverteidiger und im defensiven Mittelfeld spielen, was im Saisonfinale in Regensburg angesichts des Ausfalls von vier etatmäßigen Sechsern eine Option sein könnte.