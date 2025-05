Ich bin dann mal da! Es ist ein verdammt heißes Debüt. In der finalen Phase des Klassenkampfes wird St. Paulis Ersatzkeeper Ben Voll zur Nummer eins. Im Auswärtsspiel der Kiezkicker beim Tabellendritten Eintracht Frankfurt steht der 24-Jährige erstmals in der Bundesliga in der Startelf – und im Rampenlicht. Von Null auf Voll-Dampf! Ungeplant und unverhofft. Wer ist der Mann, der den gelb-rot-gesperrten Nikola Vasilj vertritt, seinem Team ein starker Rückhalt sein und sich beweisen will? Was hat er drauf, was hat er schon geleistet und wie tickt er? 11 Fakten über den talentierten und ehrgeizigen Voll-Profi.