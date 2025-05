Es wäre fast alles fix gewesen – aber eben auch nur fast. Durch den sehr späten Gegentreffer beim 0:1 gegen den VfB Stuttgart verpasste der FC St. Pauli am vergangenen Wochenende den vorzeitigen Klassenerhalt und muss einen weiteren Anlauf nehmen. Einen hoffentlich letzten, denn nach einem Finale am 34. Spieltag am Millerntor gegen den VfL Bochum steht niemandem der Sinn. Dennoch muss auch diese Möglichkeit berücksichtigt werden bei all den Wegen, die zum Verbleib in der Beletage führen können. Die MOPO gibt den Überblick über alle Szenarien.