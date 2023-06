Die Idee ist schon ein paar Jahre alt. In ein paar Tagen wird sie Realität. Am Donnerstag reist der FC St. Pauli nach Schottland und bestreitet tags darauf ein Freundschaftsspiel gegen den Zweitliga-Aufsteiger Dunfermline Athletic FC. Ein Mann in den Reihen der schottischen Gastgeber freut sich ganz besonders: Thomas Meggle, einer der Macher beim Traditionsklub auf der Insel, langjähriger St. Paulianer, mittlerweile Fan und so etwas wie ein braun-weißer Botschafter im Außendienst. Mit der MOPO sprach Meggle über St. Paulis Strahlkraft und darüber, was ihn am Kiezklub derzeit begeistert.

Es soll ein Fußballfest werden im East End Park, dem Stadion des DAFC, in der 50.000-Einwohner-Stadt rund 30 Kilometer nordwestlich von Edinburgh. „Wir hoffen auf einen stimmungsvollen Abend“, sagt Meggle im Gespräch mit der MOPO. „Unsere Fans haben Lust auf das Spiel, sind neugierig auf St. Pauli und auch auf die St. Pauli-Fans.“ 6500 Tickets sind schon abgesetzt und am Freitag werden mindestens 8000 Zuschauer im 11.480 Plätze bietenden Stadion erwartet. „In den Tagen vor dem Spiel werden bei uns traditionell noch viele Karten verkauft“, berichtet Meggle.

St. Pauli kommt mit 3000 Fans nach Schottland

Für St. Pauli-Fans mögen die Zahlen mäßig klingen, doch Dunfermlines Zuschauerschnitt von 4776 in der abgelaufenen Drittligasaison zeigt, dass das Testspiel gegen den Kiezklub zieht – insbesondere auch bei Fans der Braun-Weißen. „Der Auswärtsblock mit 3000 Plätzen war innerhalb weniger Tage ausverkauft. Wir mussten ihn erweitern“, so Meggle. Nicht nur Fans aus Hamburg werden nach Schottland reisen, auch schottische St. Pauli-Supporter aus der Fanszene von Celtic Glasgow haben sich angesagt.

„St. Pauli hat viele Fans in Schottland“, sagt Meggle. Deshalb hatte der 48-Jährige schon zu seiner Zeit als Sportchef des Kiezklubs (2014 bis 2016) die Idee, dass St. Pauli im Norden des Vereinigten Königreichs ein Freundschaftsspiel bestreiten könnte, „um uns unseren Fans dort zu zeigen. Das hat aber terminlich nie gepasst.“ Nach seinem Seitenwechsel schon.

Meggles Testspiel-Idee fand bei St. Pauli Anklang

Meggle sitzt im Vorstand von Dunfermline Athletic, wo er im September 2020 mit einer Investoren-Gruppe eingestiegen war. Anfang dieses Jahres ist er mit seiner alten Idee mal wieder beim Kiezklub vorstellig geworden „und offene Türen eingerannt“, wie er sagt. Dass sein Verein in dieser Saison die direkte Rückkehr in die zweite Liga feierte, macht das Timing perfekt.

Meggle schaltete sich verstärkt ins operative Geschäft des sportlichen Bereichs ein, darunter die Kaderplanung, verpflichtete vor der Saison Trainer James McPake. Mit 14 Punkten Vorsprung, nur einer Niederlage und 21 Zu-Null-Spielen stieg Dunfermline auf und hat damit „den Betriebsunfall korrigiert“, wie Meggle es nennt, und auf dem Weg die in der Spielklasse mitunter amateurhaften Strukturen „noch mehr professionalisiert“.

Nach Aufstieg: Dunfermline will die Klasse halten

Ziel für die kommende Saison ist der möglichst frühe Klassenerhalt bei gleichzeitiger Weiterentwicklung der Mannschaft. „Wir sind auf einem guten Weg. Die Energie im Klub ist groß.“ Das gilt auch für die Erwartungen im Umfeld. „Viele Menschen in Schottland sagen, dass Dunfermline ein ,Sleeping Giant‘ sei – aber das hilft dir auf dem Rasen nicht. Das sorgt nur für noch mehr Druck.“ Der sei in einer Liga mit nur zehn Mannschaften ohnehin „brutal“, weil es schnell nach oben, aber auch nach unten gehen kann.

Eine Rückkehr in die Scottish Premiership, in der Dunfermline bis zur Insolvenz 2013 jahrelang zu Hause war, haben sich Meggle und seine Mitstreiter bei ihrem millionenschweren Einstieg auf die Fahnen geschrieben, aber nicht im Hauruck-Verfahren, sondern kontinuierlich und nachhaltig. „Natürlich haben wir die Ambition, langfristig in der ersten schottischen Liga zu spielen“, stellt Meggle klar. „Aber das ist ein langer und harter Weg. Schritt für Schritt.“

Arbeit in Schottland für Meggle nur „ein Hobby“

Viel Arbeit. Dennoch bezeichnet Meggle seine Aufgabe in Schottland als „ein Hobby“, was daran liegt, dass er kein Gehalt kassiert. „Ich mache es ehrenamtlich.“ Im Schnitt eine Arbeitswoche pro Monat verbringt er in Schottland, wohnt nach wie vor im Westen Hamburgs.

Seinen Lebensunterhalt verdient der gebürtige Münchner auf anderen Feldern, hat seit Jahren Firmen für Gebäudesanierung und die Beratung von Handwerksbetrieben. Im Bereich Sport ist er als Berater von Trainer Alexander Zorniger tätig, aktuell Chefcoach von Greuther Fürth.

Dem Kiezklub ist Meggle, der bei St. Pauli als Spieler, Trainer und Sportchef tätig war, nach wie vor eng verbunden, ist Inhaber zweier Dauerkarten und hat in der Rückrunde am Millerntor „viele Spiele und eine unglaubliche Siegesserie mit unglaublich gutem Fußball gesehen“, wie er begeistert erzählt. „St. Pauli spielt verdammt guten Fußball. Qualität, Intensität, technische Fähigkeiten, taktische Finesse – das ist schon Wahnsinn. Im Vergleich dazu war das zu meiner aktiven Zeit gefühlt Standfußball.“

„St. Pauli hat sich toll entwickelt“

Auf der Tribüne ist er nicht der Funktionär. „Ich bin St. Pauli-Fan, ganz klar“, sagt Meggle. „Ich jubele bei Toren, gehöre aber nicht zu den Motzkis, wenn es mal nicht läuft.“ Und er sei auch keiner der sagt, „dass bei St. Pauli früher alles besser war. Der Verein hat sich toll entwickelt, wirtschaftlich und sportlich. Der Kader ist sehr gut zusammengestellt. Die jetzt handelnden Personen machen einen richtig guten Job, soweit ich das beurteilen kann.“

Was St. Paulis sportliche Ambitionen und Aufstiegschancen angeht, gelte das gleiche für jene von Dunfermline, sagt Meggle. „Nicht so viel darüber reden, sondern gut und hart weiterarbeiten – der Rest ist eine logische Folge.“

Wenn er in Schottland ist, werde er immer wieder auf St. Pauli angesprochen, erzählt Meggle. „Der Verein ist vielen Leuten ein Begriff und sie wissen, dass St. Pauli anders ist, aber meistens fehlt tiefergehendes Wissen. Ich werde oft gefragt, wie die Politik in den Verein kam oder was es mit dem Totenkopf auf sich hat. Es macht mir Spaß, den Leuten hier St. Pauli näherzubringen.“ Und am Freitag sogar leibhaftig.