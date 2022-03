Verstoßen Dresden-Fans hier gegen die Corona-Auflagen?

Um Punkt 13 Uhr wurde es dezent martialisch im Rudolf-Harbig-Stadion. Die aktive Fanszene betrat, ach was, überflutete den bis dahin menschenleeren K-Block unter Getrommel, Gesang und allerhand Pyro-Gezündel. Machte was her, zugegeben. Aber was schwer verwunderte, war die Anzahl der Menschen.

Insgesamt 16.000 Zuschauer:innen waren zugelassen beim Spiel des FC St. Pauli bei Dynamo Dresden. Die waren dann auch da, und zwar zu großen Teilen in besagtem K-Block. Das warf deshalb Fragen auf, weil der laut Corona-Verordnung eigentlich nur zur Hälfte hätte gefüllt werden dürfen.

Nach Spiel gegen St. Pauli: Dresden könnte Strafe drohen

Nun war er aber rappelvoll. Ob das für Dynamo Folgen in Form einer Strafe haben wird – man weiß es nicht.

In jedem Fall dürfte die Nummer bei St. Pauli sauer aufgestoßen sein, denn der Kiezklub hält sich seit Pandemie-Beginn penibel an jede Auflage von Behörden oder Verbänden.