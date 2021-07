Der FC St. Pauli ist auf der Torhüter-Position aktuell recht dünn besetzt. Die Verantwortlichen suchen händeringend den Transfermarkt nach potentiellen Neuzugängen ab und scheinen tatsächlich in der Bundesliga fündig geworden zu sein.

Nicht nur angesichts der Tatsache, dass vor zwei Wochen Torwarttrainer Mathias Hain im Training als dritter Keeper aushelfen musste, fiel gestern sofort die Zahl der Keeper auf, die mit dem 48-Jährigen das Grün betraten: vier, darunter wie üblich Nikola Vasilj, Dennis Smarsch und Jesper Heim. Und nach kurzer Ratlosigkeit, wer der vierte im Bunde ist, stellte sich heraus: Es ist Marius Liesegang.

FC St. Pauli testet Torwart Marius Liesegang von Mainz 05

Der 21-Jährige steht bis Ende Juni 2022 bei Mainz 05 unter Vertrag und trainiert für zwei Tage bei St. Pauli für die Stelle als dritter Torhüter zur Probe. Aus gutem Grund: Jesper Heim ist für die U23 eingeplant und somit ein Posten zwischen den Pfosten vakant.

Anders als bei dem noch für die Mittelfeldraute gesuchten Spieler gilt im Tor nicht die Prämisse, dass der Neue Stammspielerqualität haben muss – diese bringen schließlich Liga-Schlussmann Nikola Vasilj und Pokal-Torwart Dennis Smarsch mit.

Liesegang, bisher mit 21 Spielen in der Regionalliga, machte einen selbstbewussten Eindruck, kommunizierte viel und konnte in einem Eins-gegen-Eins gegen Lars Ritzka andeuten, was er auf dem Kasten hat.