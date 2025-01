„Aber sowas von …“: St. Pauli-Profi hat offene Rechnung mit Heidenheim

Ist ja irgendwie kein Wunder, dass da am Mittwochabend beim 0:1 nichts rumkam für den FC St. Pauli, Bochum liegt schlicht im falschen Bundesland.

In Nordrhein-Westfalen konnten die Kiezkicker bislang noch gar nichts reißen, dafür sind sie bekanntlich in Baden-Württemberg gefürchtet. Wie gut, dass es am Samstag nach Heidenheim geht (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de).

St. Pauli hat in Freiburg, Hoffenheim und Stuttgart gewonnen

Zumal, und da macht Philipp Treu keinen Hehl draus, noch eine Rechnung offen ist, „aber sowas von!“ Das bittere 0:2 am Millerntor zum Saisonstart hallt bis heute nach, sorgt aber auch für den Glauben ans Gute. „Ich denke, dass wir Heidenheim knacken können“, betonte Treu. Das habe man auch in der Hinrunde gesehen, „da haben wir unglücklich verloren. Und ich will ganz sicher nicht die ersten drei Spiele verlieren, sondern positiv in die Rückrunde starten“.

Dafür notwendig wäre der vierte Streich im Südwesten der Republik, wo sich der Aufsteiger bislang komplett schadlos gehalten hat. 3:0 in Freiburg, 2:0 in Hoffenheim, 1:0 in Stuttgart lauteten die bisherigen Resultate. Und auch mit einem der Logik der Zahlen folgenden 0:0 könnte St. Pauli gut leben.