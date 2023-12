Vasilj im Fokus: Der beste Keeper gegen die geballte Offensivkraft des HSV

Es war ein Tag, der zu den bittersten in der gesamten Karriere von Nikola Vasilj zählen dürfte – ganz sicher aber in seiner Zeit als Torwart des FC St. Pauli. Im letzten Derby am 21. April 2023 hatte die Nummer eins der Kiezkicker gleich viermal hinter sich greifen müssen. So oft wie in keinem anderen Spiel im Jahr 2023 – ausgerechnet im Spiel der Spiele. Nicht nur deshalb steht Vasilj am Freitagabend im Fokus.

Der 27-jährige Rückhalt der Braun-Weißen wird ganz besonders gefordert sein. Der HSV kommt mit seiner geballten Offensivpower ans Millerntor, hat – zusammen mit St. Pauli – die meisten Torschüsse abgefeuert in dieser Saison: 238 (28 Tore).

Vasilj hat mit St. Pauli die wenigsten Gegentore der zweiten Liga kassiert

Vasilj wiederum hat die mit weitem Abstand wenigsten Gegentore in der Liga kassiert (11), was an der hervorragend funktionierenden Defensive der Kiezkicker liegt, und fünfmal zu Null gespielt. Das wird – wie immer – auch am Freitag sein Ziel sein, nur so schwer wie noch nie in dieser Spielzeit, in der der Bosnier nie mehr als zwei Gegentore kassiert hat und das auch erst zweimal; zuletzt beim 3:2-Sieg in Rostock, jeweils vom Elfmeterpunkt.