Am Dienstag hatte er sich noch gut gelaunt der versammelten Journaille präsentiert und sich scherzhaft über zu wenig Arbeit beklagt. Am Mittwoch bekam Nikola Vasilj nicht einmal beim Training was zu halten – der Stammkeeper des FC St. Pauli war nicht vor Ort.

Der Grund mag belanglos sein, man weiß es nicht, der FC St. Pauli gibt keine Auskünfte mehr über fehlendes Personal. Aber was, wenn Vasilj erkrankt oder verletzt ist? Torhüter kommen selten bis nie in den Genuss der sogenannten Belastungssteuerung, von daher ist Vasiljs Abwesenheit zumindest außergewöhnlich gewesen.

Dennis Smarsch steht bei St. Paulis Pokalspielen im Tor

Sollte der Bosnier tatsächlich ernsthafte Probleme haben, stünde Dennis Smarsch gegen Dresden vor einer besonderen Generalprobe. Denn dass die Nummer zwei am 27. Oktober bei Dynamo beim DFB-Pokalspiel ran darf, steht lange fest, schon beim 3:2 in Runde eins beim 1. FC Magdeburg hatte er gemäß der Ansage von Trainer Timo Schultz zwischen den Pfosten gestanden und zu überzeugen gewusst.

Wenn es um Punkte ging, hatte der ehemalige Herthaner bisher erst einmal ran gedurft, nämlich beim 0:1 gegen Hannover 96 am Ende der vergangenen Saison.