Vasilj fällt aus: Smarsch ist St. Paulis neue Nr. 1 im Tor

Die Entscheidung, wer zum Saisonauftakt am Samstag gegen Nürnberg zwischen den Pfosten steht, wurde Trainer Timo Schultz (44) abgenommen. Auf schmerzhafte Art und Weise. Nikola Vasilj (26), in der Vorsaison unangefochtener Liga-Torwart der Kiezkicker, hat sich am Dienstag den kleinen Finger gebrochen und muss sich einer Operation unterziehen.

Damit ist klar: Gegen Nürnberg – und auch in den Spielen danach – wird Dennis Smarsch den Kasten hüten. Der 23-Jährige kam im Vorjahr nur im DFB-Pokal zum Einsatz, in der diesjährigen Vorbereitung hatte Schultz das Rennen um die Nummer eins bewusst offen gelassen.

Beim letzten Test, dem 4:1 gegen Istra Pula, hatte Smarsch begonnen und Vasilj die zweite Halbzeit gespielt. Als Fingerzeig wollte Schultz die Reihenfolge damals nicht verstanden haben, jetzt herrscht unfreiwillige Gewissheit.

Smarsch ist der neue Stammkeeper von St. Pauli

Smarsch will in seiner dritten Saison am Millerntor den Durchbruch als Stammkeeper schaffen. Erst zwei Zweitligaspiele absolvierte der gebürtige Berliner in seinen zwei Jahren für die Kiezkicker. Die Möglichkeit, sich nachhaltig unter Beweis zu stellen, bekommt er jetzt. Bitter hingegen die Situation für Vasilj.

Der Bosnier ist derweil nicht das einzige Sorgenkind: Adam Dzwigala (26) musste das Training am Mittwoch mit Oberschenkelproblemen abbrechen. In Jakov Medic (23) stünde nur ein gesunder Innenverteidiger zur Verfügung.