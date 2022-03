Ungewohnte Sechser-Rolle: Kann Irvine zum Ersatz für Aremu werden?

Beim Pokalspiel in Berlin (1:2) überzeugte Jackson Irvine nach der Pause in der ungewohnten Sechser-Rolle, die er für den ausgewechselten Afeez Aremu einnahm. Das könnte sich in Punktspielen fortsetzen, denn fernab der braun-weißen Welt hat der 28-Jährige schon einige Erfahrung mit der Sechs gesammelt.

„Jackson ist auf der Position australischer Nationalspieler“, sagte Timo Schultz: „Bei uns spielt er auf der Acht, weil seine Stärken dort noch besser zum Tragen kommen.“

FC St. Pauli: Ist Aremu schon wieder fit für 90 Minuten?

Weiter führte der Trainer aus: „Wenn er bei uns die Sechs spielt, erwarten wir auch eine gewisse taktische Disziplin, und seine extreme Laufstärke kann er dort nicht zeigen.“

Aremu bestritt am Donnerstag allerdings schon wieder die komplette Einheit an der Kollaustraße. „Wir dürfen ihn nicht überpacen“, erklärte Schultz die Pokal-Auswechslung zur Halbzeit: „Ein fitter Afeez ist für uns immer gut. Aber nach einer Verletzung in einer englischen Woche dreimal 90 Minuten zu spielen, geht da nicht.“