St. Paulis neuer Grieche Saliakas bekommt Überraschung aus der Heimat

Manolis Saliakas staunte nicht schlecht. Der griechische Neuzugang erhielt nach dem gestrigen Training ein Geschenk aus der Heimat überreicht. Fotograf Peter Boehmer hatte ihm aus Kreta ein T-Shirt des St. Pauli-Fanklubs Chania mitgebracht. Die Hafenstadt Chania ist mit 54.000 Einwohner:innen die zweitgrößte Siedlung auf der beliebten Urlaubsinsel.

Der 25-Jährige streifte das mit liebevollen Verzierungen (Leuchtturm, Fahne, Totenkopf) und politischen Parolen („Kein Mensch ist illegal“) versehene Shirt gleich über und ließ sich dann mit dem guten Stück Stoff ablichten.

Saliakas kickte in der Stadt des St. Pauli-Fanklubs

Das Geschenk weckte auch sportliche Erinnerungen: Von 2017 bis 2019 hat Saliakas für PAE Chania gekickt und die kretischen Kicker im oberen Bereich der Zweiten Liga Griechenlands etabliert. St. Paulis Neuzugang, der in Kretas Hauptstadt Heraklion zur Welt kam, war von Olympiakos Piräus an Chania verliehen worden.

In 45 Einsätzen kam der Rechtsverteidiger immerhin auf sieben Tore. Eine vergleichbare Quote in der hiesigen Zweiten Liga würde nicht nur die Fans in Chania glücklich machen.